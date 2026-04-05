США самостоятельно уничтожили два своих самолета во время спасения члена экипажа F-15 из Ирана
- Американские войска провели операцию по спасению пилота F-15E из Ирана, которая длилась семь часов и включала использование десятков военных самолетов и вертолетов.
- Во время операции было уничтожено два транспортных самолета, чтобы предотвратить их захват врагом.
Утром 5 апреля американские войска нашли члена экипажа истребителя F-15E, который был сбит над отдаленным районом Ирана. Трамп рассказал, что раненого офицера спасли "из глубин гор Ирана" и назвал его "очень уважаемым полковником".
В то же время во время миссии американским военным пришлось уничтожить два своих самолета. Об этом пишет CBS News.
Как прошла операция спасения американского пилота?
По словам Трампа, американские войска провели "семь часов над Ираном", прежде чем нашли пропавшего военного.
Офицер получил травмы, но "с ним все будет в порядке". Его доставили в Кувейт для лечения.
Всего в поисковой операции участвовали десятки сотрудников сил специального назначения и несколько десятков военных самолетов и вертолетов, вооруженных "самым смертоносным оружием в мире". Во время военной операции использовались бомбы и огневой удар, чтобы удержать иранские войска как можно дальше.
Операция не обошлась без потерь. Два транспортных самолета, которые должны были вывезти спасательные команды, не смогли взлететь с отдаленной базы в Иране. Их уничтожили, чтобы предотвратить захват врагом. Команды взамен вылетели на трех дополнительных самолетах.
К миссии было также привлечено ЦРУ, которое начало спасательную кампанию по обману, распространяя в Иране информацию о том, что американские войска уже нашли офицера и проводят наземную эвакуацию.
Что известно о сбивании F-15?
Сбивание истребителя F-15E стало первым случаем, когда американский истребитель был сбит в боевых действиях за более чем 20 лет, рассказал бригадный генерал ВВС в отставке Хьюстон Кантвелл, бывший пилот истребителя F-16. Иранская революционная стража взяла на себя ответственность за удар.
Пилот F-15E безопасно катапультировался и был спасен двумя военными вертолетами. Но один из бортов был поражен огнем из стрелкового оружия, в результате чего члены экипажа на борту получили ранения. Несмотря на это вертолет безопасно приземлился.
Кроме того, самолет A-10 Warthog, который участвовал в поисковой миссии, загорелся и был поврежден. Пилот Warthog катапультировался над Персидским заливом.
В общем, по словам Пентагона, с начала войны в Иране было сбито не менее 4 американских истребителей, но 3 из них – дружественным огнем. По ним отработали силы ПВО Кувейта.