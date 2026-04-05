США самостоятельно уничтожили два своих самолета во время спасения члена экипажа F-15 из Ирана

Утром 5 апреля американские войска нашли члена экипажа истребителя F-15E, который был сбит над отдаленным районом Ирана. Трамп рассказал, что раненого офицера спасли "из глубин гор Ирана" и назвал его "очень уважаемым полковником".

В то же время во время миссии американским военным пришлось уничтожить два своих самолета. Об этом пишет CBS News.

Как прошла операция спасения американского пилота?

По словам Трампа, американские войска провели "семь часов над Ираном", прежде чем нашли пропавшего военного.

Офицер получил травмы, но "с ним все будет в порядке". Его доставили в Кувейт для лечения.

Всего в поисковой операции участвовали десятки сотрудников сил специального назначения и несколько десятков военных самолетов и вертолетов, вооруженных "самым смертоносным оружием в мире". Во время военной операции использовались бомбы и огневой удар, чтобы удержать иранские войска как можно дальше.

Операция не обошлась без потерь. Два транспортных самолета, которые должны были вывезти спасательные команды, не смогли взлететь с отдаленной базы в Иране. Их уничтожили, чтобы предотвратить захват врагом. Команды взамен вылетели на трех дополнительных самолетах.

К миссии было также привлечено ЦРУ, которое начало спасательную кампанию по обману, распространяя в Иране информацию о том, что американские войска уже нашли офицера и проводят наземную эвакуацию.

Что известно о сбивании F-15?