Иран сообщил о поражении ядерного объекта в Натанге: есть ли опасность радиационной утечки
- Иран сообщил об атаке на ядерный объект в Натанге со стороны США и Израиля.
- Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что уровень радиации в соседних странах не повысился, но ситуация остается тревожной.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается. Тегеран заявляет об атаке на важный ядерный объект.
Посол Ирана при МАГАТЭ пожаловался, что 1 марта США и Израиль ударили по обширному ядерному комплексу в Натанге. Об этом пишет Reuters.
Что известно об ударе по Натанге?
"Снова вчера они атаковали мирные защищенные ядерные объекты Ирана", – посетовал иранский посол Реза Наджафи журналистам на заседании совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.
На вопрос о том, какие объекты были поражены, он ответил: "Натанз".
Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал ядерную опасность в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке.
Он заявил, что на сегодняшний день нет никаких признаков, что любые ядерные объекты в Иране, включая АЭС в Бушере и исследовательский реактор в Тегеране, были повреждены или поражены.
Гросси объяснил, что пытается связаться с иранскими ядерными регуляторами через IEC, но пока ответа нет. Он выразил надежду, что этот важный канал связи восстановят как можно скорее.
Справка: IEC – Инцидентно-аварийный центр, реагирующий на чрезвычайные ситуации с ядерной или радиационной безопасностью, собирает информацию и координирует действия в случае аварий или атак.
Также генсек МАГАТЭ подчеркнул, что никаких повышений уровня радиации в соседних с Ираном странах не зафиксировано.
В то же время, Гросси признал, что ситуация очень тревожная.
Мы не можем исключить возможность радиологического выброса, который потребует эвакуации больших территорий. Однако МАГАТЭ работает со странами региона и международным сообществом и готово быстро реагировать в случае каких-либо нарушений ядерной безопасности,
– подчеркнул чиновник.
Гросси выразил уверенность, что длительное разрешение конфликта возможно только посредством переговоров. МАГАТЭ готово поддержать любые переговоры, оказывая техническую, нейтральную и экспертную помощь.
Справка: Натанз – главный объект Ирана для производства обогащенного урана, необходимого для его ядерной программы. Расположен в Исфаганской провинции. Работает для мирных ядерных программ (электроэнергия и исследования), но за последние годы вызывал беспокойство из-за потенциала производства материала для оружия. Большая часть объекта находится под землей для защиты от авиаударов и саботажа. Используются центрифуги для обогащения урана. Летом 2025 года потерпел удары со стороны США и Израиля.
Последние события на Ближнем Востоке
- 28 февраля США и Израиль начали масштабную авиационную операцию против Ирана. В результате ударов по территории страны был ликвидирован верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
- Союзники говорят, что операция продлится несколько недель. Она направлена, прежде всего, на уничтожение огромного ракетного арсенала Ирана.
- Иран в свою очередь атакует американские и европейские базы в странах Ближнего Востока.
- 2 марта к войне присоединилась "Хезболла", обстреляв Израиль дронами и ракетами. Израиль начал наступательную операцию против "Хезболли" после атаки со стороны группировки. Жители пограничных сел Ливана получили от ЦАХАЛ призыв эвакуироваться из-за опасности, связанной с операцией.