Иран сообщил о поражении ядерного объекта в Натанге: есть ли опасность радиационной утечки

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается. Тегеран заявляет об атаке на важный ядерный объект.

Посол Ирана при МАГАТЭ пожаловался, что 1 марта США и Израиль ударили по обширному ядерному комплексу в Натанге. Об этом пишет Reuters.

Что известно об ударе по Натанге?

"Снова вчера они атаковали мирные защищенные ядерные объекты Ирана", – посетовал иранский посол Реза Наджафи журналистам на заседании совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

На вопрос о том, какие объекты были поражены, он ответил: "Натанз".

Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал ядерную опасность в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке.

Он заявил, что на сегодняшний день нет никаких признаков, что любые ядерные объекты в Иране, включая АЭС в Бушере и исследовательский реактор в Тегеране, были повреждены или поражены.

Гросси объяснил, что пытается связаться с иранскими ядерными регуляторами через IEC, но пока ответа нет. Он выразил надежду, что этот важный канал связи восстановят как можно скорее.

Справка: IEC – Инцидентно-аварийный центр, реагирующий на чрезвычайные ситуации с ядерной или радиационной безопасностью, собирает информацию и координирует действия в случае аварий или атак.

Также генсек МАГАТЭ подчеркнул, что никаких повышений уровня радиации в соседних с Ираном странах не зафиксировано.

В то же время, Гросси признал, что ситуация очень тревожная.

Мы не можем исключить возможность радиологического выброса, который потребует эвакуации больших территорий. Однако МАГАТЭ работает со странами региона и международным сообществом и готово быстро реагировать в случае каких-либо нарушений ядерной безопасности,

– подчеркнул чиновник.

Гросси выразил уверенность, что длительное разрешение конфликта возможно только посредством переговоров. МАГАТЭ готово поддержать любые переговоры, оказывая техническую, нейтральную и экспертную помощь.

Справка: Натанз – главный объект Ирана для производства обогащенного урана, необходимого для его ядерной программы. Расположен в Исфаганской провинции. Работает для мирных ядерных программ (электроэнергия и исследования), но за последние годы вызывал беспокойство из-за потенциала производства материала для оружия. Большая часть объекта находится под землей для защиты от авиаударов и саботажа. Используются центрифуги для обогащения урана. Летом 2025 года потерпел удары со стороны США и Израиля.

