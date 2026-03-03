Дроны Ирана подожгли посольство США в Эр-Рияде: Трамп пообещал ответить
- Иранские дроны атаковали посольство США в Эр-Рияде, вызвав пожар и незначительные убытки.
- Саудовская Аравия рассказала подробности, а Дональд Трамп пообещал решительный ответ на атаку.
В дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели взрывы ночью 3 марта. Впоследствии стало известно, что это иранские боевые беспилотники атаковали американское посольство.
Об этом рассказали в CNN. Дональд Трамп уже заявил СМИ, что на инцидент будет ответ.
Смотрите также Следующая фаза будет еще более жестокой, – Рубио анонсировал сильнейшие удары США по Ирану
Что известно об атаке Ирана на посольство США в Саудовской Аравии 3 марта?
Посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось удару БПЛА, запущенных из Ирана. Атака вызвала "ограниченный пожар и незначительный материальный ущерб", как заявили в Минобороны Саудовской Аравии. При этом никто не пострадал, потому что людей там не было.
Иранские провластные медиа писали, что дроны направили прямо на дипломатическую миссию, подожгли часть объекта. Все это произошло на фоне уже многодневного конфликта между Ираном, Израилем и США, разгоревшегося в последний день февраля 2026 года.
Президент Дональд Трамп отреагировал на атаку с решительным заявлением: США вскоре объявят, какой будет ответ, но он точно будет. В то же время Трамп и ранее уверял, что по Ирану будут бить дальше и еще сильнее.
Какие есть последние важные новости о войне на Ближнем Востоке?
Военная операция США "Эпическая ярость" на воде, как уверяют американцы, позволила полностью уничтожить флот Ирана. Речь идет об 11 кораблях в Оманском заливе.
Иранский дрон атаковал отель в Бахрейне, где находились представители Минобороны США. В общем Ирак, Иордания, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Бахрейн сообщали об иранских атаках на их территорию.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло говорил 24 Каналу, что Украина глобально готова делиться своим опытом противодействия иранским БПЛА и другим угрозам. Эту тему днем поднял президент Владимир Зеленский.