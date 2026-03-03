Дроны Ирана подожгли посольство США в Эр-Рияде: Трамп пообещал ответить

В дипломатическом квартале Эр-Рияда прогремели взрывы ночью 3 марта. Впоследствии стало известно, что это иранские боевые беспилотники атаковали американское посольство.

Об этом рассказали в CNN. Дональд Трамп уже заявил СМИ, что на инцидент будет ответ.

Что известно об атаке Ирана на посольство США в Саудовской Аравии 3 марта?

Посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде подверглось удару БПЛА, запущенных из Ирана. Атака вызвала "ограниченный пожар и незначительный материальный ущерб", как заявили в Минобороны Саудовской Аравии. При этом никто не пострадал, потому что людей там не было.

Иранские провластные медиа писали, что дроны направили прямо на дипломатическую миссию, подожгли часть объекта. Все это произошло на фоне уже многодневного конфликта между Ираном, Израилем и США, разгоревшегося в последний день февраля 2026 года.

Президент Дональд Трамп отреагировал на атаку с решительным заявлением: США вскоре объявят, какой будет ответ, но он точно будет. В то же время Трамп и ранее уверял, что по Ирану будут бить дальше и еще сильнее.

