Иран угрожает убить сына Трампа, – Reuters

Секретная служба США узнала о видео, показанном иранским государственным телевидением, в котором обсуждается возможный заговор с целью убийства младшего сына президента США Дональда Трампа. Начато расследование.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно об угрозах в адрес Ирана

В трехминутном видео обсуждался потенциальный заговор с целью убийства 20-летнего Баррона Трампа.

Утверждалось, что за ним следили, а за его убийство было предложено вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.

"Секретная служба США знает об этом видео и расследует все, что может быть воспринято как угроза для лиц, находящихся под нашей охраной. Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем вопросы защитной разведки", – заявил представитель Секретной службы Нейт Герринг.

Reuters также сообщало, что в течение 2025 года США получили несколько предупреждений от Израиля о том, что Иран намеревается убить и Дональда Трампа, в частности в Турции.

Сам Трамп называл себя "номером один в списке лиц, подлежащих убийству со стороны Ирана".

Напомним, что Соединенные Штаты и Иран продолжали враждебную риторику на протяжении почти шестимесячной войны, начавшейся в феврале.

В то же время сейчас в США заявили об изменении стратегии. Говорят, что больше не планируют новых ударов по Ирану и готовятся к длительному экономическому и военно-морскому давлению.