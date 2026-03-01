Иран подтвердил гибель главы Минобороны и начальника Генштаба

Иран 1 марта подтвердил гибель 2 военных чиновников в результате операции США и Израиля. Речь идет о главе иранского Минобороны и начальнике Генштаба.

Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

Кто из иранских военных чиновников погиб после атак США и Израиля?

Иранские СМИ подтвердили гибель министра обороны страны Азиза Насирзаде и начальника Генерального штаба армии Ирана Абдольрахима Мусави.



Начальник Генштаба ВС Ирана Абдольрахим Мусави был ликвидирован / Фото IRNA



Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде был убит / Фото ISNA News Agency

BBC также пишет, что иранские СМИ подтвердили гибель главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Ирана Али Шамхани в результате авиаударов США и Израиля по Ирану.

Мохаммад Пакпур был назначен главнокомандующим КСИР после того, как его предшественник погиб во время 12-дневной ирано-израильской войны в июне 2025 года. Ранее он был командующим сухопутными войсками КСИР.

Али Шамхани, который также был старшим советником Верховного лидера Ирана, был ранен во время 12-дневной войны. И Пакпур, и Шамхани были под санкциями Министерства финансов США.



Главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур (второй) и секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани (третий) также были ликвидированы / Фото IRNA

