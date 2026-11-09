Иран да США два дня на выполнение требований и пригрозил "адом"

Напряженность в отношениях между США и Ираном продолжает нарастать. После угроз Дональда Трампа возобновить военные удары Тегеран выдвинул Вашингтону свои требования и установил сжатые сроки для их выполнения.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в своем посте в социальной сети X. Он предупредил Соединенные Штаты о возможных последствиях, если Вашингтон не согласится на условия Тегерана.

Какой ультиматум Иран выдвинул США?

Арагчи заявил, что предложение Ирана остается в силе только в течение двух дней. Среди основных требований Тегерана – прекращение войны на всех фронтах.

Наше предложение, которое будет действовать в течение двух дней, остается в силе: выполните требования, включая прекращение войны на всех фронтах, и вы увидите результаты. Или выберите войну и увидите, как наши бдительные и закаленные в боях воины обрушат на вас ад,

– написал глава иранского МИД.

Он также упомянул о довыборах в Конгресс США, заявил, что американцы уже сделали свой выбор, а теперь очередь за Белым домом.

Почему Трамп ранее пригрозил Ирану?

Накануне, 8 ноября, президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной сделке и открытию Ормузского пролива не принесут результатов.

По словам американского лидера, дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от готовности Тегерана заключить "очень серьезное соглашение".

Трамп подчеркнул, что американские войска в регионе находятся в полной боевой готовности. В частности, он заявил о трех авианосцах, которые могут быть задействованы в военной операции.

Мы готовы к этому. У меня здесь три авианосца. Еще один только что прибыл. У нас их три. Они полностью готовы к бою,

– сказал президент США.

Кроме того, Трамп пригрозил нанесением ударов по иранской инфраструктуре, заявил, что американские военные уже определили потенциальные цели, среди которых 38 мостов.

В то же время он отметил, что не хотел бы прибегать к таким действиям, поскольку восстановление разрушенных объектов может длиться годами.

Ранее сообщалось, что президент США рассматривает варианты действий т в отношении противостояния с Тегераном между возобновлением ударов, санкциями и заключением соглашения.