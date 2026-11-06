"Скоро примет решение": Трамп выбирает между новыми ударами и соглашением с Ираном

Об этом сообщает издание Axios.

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Каковы подробности?

Обсуждение состоялось сразу после завершения промежуточных выборов в Конгресс США, которые рассматривались как переломный момент для дальнейшей стратегии Вашингтона.

В настоящее время Белый дом рассматривает три сценария: начать новые удары, продолжить экономическое давление или заключить мирное соглашение со значительными уступками иранской стороне.

Параллельно с совещаниями в Вашингтоне активизировались дипломатические контакты с участием Катара, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Омана и Египта. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел серию телефонных переговоров с региональными посредниками по поводу плана скорейшей деэскалации конфликта.

Двухдневный план восстановления доверия

Катарские посредники обсуждают с Тегераном и Белым домом проект поэтапных договоренностей, рассчитанный на два дня.

Согласно предложению, в первый день Соединенные Штаты должны снять морскую блокаду и разблокировать часть замороженных активов Ирана, а Тегеран, в свою очередь, официально пригласит инспекторов МАГАТЭ на атакованные ядерные объекты.

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На второй день планируется открытие судоходства через Ормузский пролив и возобновление ядерных переговоров. Ключевой темой дальнейших консультаций должны стать запасы высокообогащенного урана, накопленные иранской стороной.

Кремль предлагает собственное посредничество

К переговорному процессу пытается присоединиться Москва. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи 5 ноября встретился в Кремле с диктатором России Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Российский диктатор выразил готовность выступить посредником для прекращения войны, однако Тегеран выдвинул жесткие требования к Вашингтону.

Мы сообщили господину Путину, что выдвинули американцам семь условий в отношении дипломатии, и что до тех пор, пока американцы не выполнят наши семь условий, ни Ормузский пролив не будет открыт, ни каких-либо переговоров не будет– заявил Мохсен Резаи после встречи.

Военные США готовятся к масштабной операции

Несмотря на дипломатические попытки, Центральное командование США завершает подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий в Иране. Официального распоряжения из Белого дома пока нет, но американское командование наращивает силы в регионе.

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Признаком подготовки к возобновлению ударов может стать прибытие третьей авианосной ударной группы ВМС США. Авианосец USS Theodore Roosevelt вместе с кораблями сопровождения пробудет в Сингапуре несколько дней, а в зону ответственности Центрального командования США прибудет не раньше середины ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами.

На этом фоне в администрации Трампа обострились споры: часть чиновников призывает возобновить удары и заключить мир до выборов 2028 года, тогда как другие советуют смириться с потерями и свернуть операцию.