"Скоро ухвалить рішення": Трамп обирає між новими ударами та угодою з Іраном

Про це повідомляє видання Axios.

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Які подробиці?

Обговорення відбулося одразу після завершення проміжних виборів до Конгресу США, які розглядалися як переломний момент для подальшої стратегії Вашингтона.

Наразі Білий дім оцінює три сценарії: розпочати нові удари, продовжити економічний тиск або укласти мирну угоду зі значними поступками іранській стороні.

Паралельно з нарадами у Вашингтоні активізувалися дипломатичні контакти за участі Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, ОАЕ, Оману та Єгипту. Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі провів серію телефонних переговорів із регіональними посередниками щодо плану швидкої деескалації конфлікту.

Дводенний план відновлення довіри

Катарські посередники обговорюють із Тегераном та Білим домом проєкт покрокових домовленостей, розрахований на два дні.

Згідно з пропозицією, у перший день Сполучені Штати мають зняти морську блокаду і розблокувати частину заморожених активів Ірану, а Тегеран натомість офіційно запросить інспекторів МАГАТЕ на атаковані ядерні об'єкти.

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На другий день планується відкриття судноплавства через Ормузьку протоку та відновлення ядерних переговорів. Ключовою темою подальших консультацій мають стати запаси високозбагаченого урану, накопичені іранською стороною.

Кремль пропонує власне посередництво

До переговорного процесу намагається долучитися Москва. Секретар Вищої ради нацбезпеки Ірану Мохсен Резаї 5 листопада зустрівся в Кремлі з диктатором Росії Володимиром Путіним і передав йому послання від верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї.

Російський диктатор висловив готовність виступити посередником для припинення війни, проте Тегеран висунув жорсткі вимоги до Вашингтона.

Ми повідомили пану Путіну, що висунули американцям сім умов щодо дипломатії, і що доти, доки американці не виконають наші сім умов, ні Ормузька протока не буде відкрита, ні жодних переговорів не буде– заявив Мохсен Резаї після зустрічі.

Військові США готуються до масштабної операції

Попри дипломатичні спроби, Центральне командування США завершує підготовку до можливого відновлення масштабних бойових дій в Ірані. Офіційного розпорядження з Білого дому наразі немає, але американське командування нарощує сили в регіоні.

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Ознакою підготовки до відновлення ударів може стати прибуття третьої авіаносної ударної групи ВМС США. Авіаносець USS Theodore Roosevelt разом із кораблями супроводу перебуватиме в Сінгапурі кілька днів, а до зони відповідальності Центрального командування США дістанеться не раніше середини листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 листопада в США відбулися проміжні вибори до Конгресу, за підсумками яких демократи здобули контроль над обома палатами.

На цьому тлі в адміністрації Трампа загострилися суперечки: частина чиновників закликає відновити удари та укласти мир до виборів 2028 року, тоді як інші радять змиритися з втратами та згорнути операцію.