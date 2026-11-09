Іран дав США два дні на виконання вимог і пригрозив "пеклом"

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у своєму дописі в соцмережі X. Він попередив Сполучені Штати про можливі наслідки, якщо Вашингтон не погодиться на умови Тегерана.

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Який ультиматум Іран висунув США?

Арагчі заявив, що пропозиція Ірану залишається чинною лише протягом двох днів. Серед основних вимог Тегерана – припинення війни на всіх фронтах.

Наша пропозиція, яка діятиме протягом двох днів, залишається в силі: виконайте вимоги, включаючи припинення війни на всіх фронтах, і ви побачите результати. Або виберіть війну і побачите, як наші пильні та загартовані в боях воїни обрушать на вас пекло– написав глава іранського МЗС.

Він також згадав про довибори до Конгресу США, заявивши, що американці вже зробили свій вибір, а тепер черга за Білим домом.

Чим Трамп раніше пригрозив Ірану?

Напередодні, 8 листопада, президент США Дональд Трамп заявив про готовність відновити удари по Ірану, якщо переговори щодо ядерної угоди та відкриття Ормузької протоки не принесуть результатів.

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За словами американського лідера, подальші дії Вашингтона залежатимуть від готовності Тегерана укласти "дуже серйозну угоду".

Трамп наголосив, що американські війська в регіоні перебувають у повній бойовій готовності. Зокрема, він заявив про три авіаносці, які можуть бути залучені до військової операції.

Ми готові до цього. У мене тут три авіаносці. Ще один щойно прибув. У нас їх три. Вони повністю готові до бою– сказав президент США.

Крім того, Трамп пригрозив ударами по іранській інфраструктурі, заявивши, що американські військові вже визначили потенційні цілі, серед яких 38 мостів.

Водночас він зазначив, що не хотів би вдаватися до таких дій, оскільки відновлення зруйнованих об'єктів може тривати роками.

Раніше повідомлялося, що президент США зважує сценарії дій щодо протистояння з Тегераном між поновленням ударів, санкціями та укладенням угоди.