После запуска баллистики на Турцию: изменится ли ход боев на Ближнем Востоке
- Иран запустил баллистическую ракету в направлении Турции, которая была уничтожена силами ПВО НАТО.
- Политтехнолог Тарас Загородний предположил, вмешается ли Турция в боевые действия против Ирана.
Иран запустил баллистическую ракету в направлении Турции 4 марта. Она была успешно уничтожена с помощью американского эсминца в Средиземном море. И уже есть вопрос, будет ли ответ Турции.
Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что фактически Турция имеет особый статус в НАТО. Они вполне себе ведут боевые действия в Сирии или Ливии. Но НАТО туда никак не вовлечено. Поэтому вряд ли такой удар там будут считать атакой на Альянс.
Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке
Будет ли отвечать Турция?
По словам Загороднего, Турция является достаточно мощной военной державой, чтобы справиться с такими вызовами. И на самом деле есть вопрос, или они вообще на все это отреагируют.
Может отреагировать. А может и нет. Турция не резиновая. Они все-таки ведут боевые действия в нескольких точках. Хотя, конечно, у них есть интерес к Ирану, потому что тамошний север населен азербайджанцами. Азербайджан – военный союзник Турции,
– сказал Загородний.
Вероятнее всего, Турция будет здесь осторожно действовать и наблюдать, как в дальнейшем будут развиваться события. Судя по всему, Штаты сейчас пытаются привлечь к атаке на Иран курдов, которые живут в Сирии. Они также проживают и на территории Турции. И не секрет, что они фактически являются их врагами.
Восток – очень тонкая история. И не факт, что там будет такая прямолинейная тактика от Турции. Да и зачем им вмешиваться? Если США и Израиль сами делают основное дело. Думаю, они будут по обстановке смотреть,
– считает Загородний.
Обратите внимание! Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган осудил операцию США и Израиля против иранского режима. Он заявил, что эта атака нарушает суверенитет Ирана.
Что известно об ударе Ирана по Турции?
- 4 марта иранская ракета нарушила воздушное пространство Турции. Она пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлялась к одному из турецких регионов. Она была уничтожена силами противовоздушной обороны НАТО.
- Известно, что фрагмент ракеты ПВО упал на открытой местности на юге Турции. О жертвах и пострадавших не сообщалось.
- В министерстве обороны Турции призвали все стороны воздержаться от действий, которые усиливают эскалацию конфликта в регионе. Также там заявили о консультации с союзниками по НАТО.