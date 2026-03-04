После запуска баллистики на Турцию: изменится ли ход боев на Ближнем Востоке

Иран запустил баллистическую ракету в направлении Турции 4 марта. Она была успешно уничтожена с помощью американского эсминца в Средиземном море. И уже есть вопрос, будет ли ответ Турции.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что фактически Турция имеет особый статус в НАТО. Они вполне себе ведут боевые действия в Сирии или Ливии. Но НАТО туда никак не вовлечено. Поэтому вряд ли такой удар там будут считать атакой на Альянс.

Будет ли отвечать Турция?

По словам Загороднего, Турция является достаточно мощной военной державой, чтобы справиться с такими вызовами. И на самом деле есть вопрос, или они вообще на все это отреагируют.

Может отреагировать. А может и нет. Турция не резиновая. Они все-таки ведут боевые действия в нескольких точках. Хотя, конечно, у них есть интерес к Ирану, потому что тамошний север населен азербайджанцами. Азербайджан – военный союзник Турции,

– сказал Загородний.

Вероятнее всего, Турция будет здесь осторожно действовать и наблюдать, как в дальнейшем будут развиваться события. Судя по всему, Штаты сейчас пытаются привлечь к атаке на Иран курдов, которые живут в Сирии. Они также проживают и на территории Турции. И не секрет, что они фактически являются их врагами.

Восток – очень тонкая история. И не факт, что там будет такая прямолинейная тактика от Турции. Да и зачем им вмешиваться? Если США и Израиль сами делают основное дело. Думаю, они будут по обстановке смотреть,

– считает Загородний.

Обратите внимание! Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган осудил операцию США и Израиля против иранского режима. Он заявил, что эта атака нарушает суверенитет Ирана.

Что известно об ударе Ирана по Турции?