Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що фактично Туреччина має особливий статус у НАТО. Вони цілком собі ведуть бойові дії в Сирії чи Лівії. Але НАТО туди ніяк не залучене. Тому навряд чи такий удар там вважатимуть атакою на Альянс.

Чи буде відповідати Туреччина?

За словами Загороднього, Туреччина є достатньо потужною військовою державою, аби впоратися з такими викликами. І насправді є питання, чи вони взагалі на все це відреагують.

Може відреагувати. А може й ні. Туреччина не гумова. Вони все-таки ведуть бойові дії в кількох точках. Хоча, звісно, у них є інтерес до Ірану, тому що тамтешня північ населена азербайджанцями. Азербайджан – військовий союзник Туреччини,

– сказав Загородній.

Найімовірніше, Туреччина буде тут обережно діяти та спостерігати, як надалі будуть розвиватися події. Судячи з усього, Штати зараз намагаються залучити до атаки на Іран курдів, які живуть в Сирії. Вони також проживають і на території Туреччини. І не секрет, що вони фактично є їхніми ворогами.

Схід – дуже тонка історія. І не факт, що там буде така прямолінійна тактика від Туреччини. Та й навіщо їм втручатися? Якщо США та Ізраїль самі роблять основну справу. Думаю, вони будуть по обстановці дивитися,

– вважає Загородній.

Зверніть увагу! Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган засудив операцію США та Ізраїлю проти іранського режиму. Він заявив, що ця атака порушує суверенітет Ірану.

Що відомо про удар Ірану по Туреччині?