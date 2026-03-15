"Трамп полностью потерял контроль": в сенате США резко раскритиковали войну с Ираном

Дональд Трамп потерял контроль над войной в Иране. Американский лидер неправильно оценил способность Тегерана нанести удар мести, из-за чего Ближний Восток снова оказался в огне.

Об этом написал сенатор-демократ от штата Коннектикута Крис Мерфи на своей странице в соцсети Х.

Почему сенатор раскритиковал Трампа за действия в Иране?

Сенатор привел примеры 4 кризисов, которые спровоцировали военные действия Дональда Трампа в Иране в рамках операции "Эпическая ярость".

Первый кризис

Сенатор Крис Мерфи заявил, что Дональд Трамп, по его мнению, ошибочно рассчитывал на то, что Иран не решится перекрыть Ормузский пролив. Сейчас цены на нефть стремительно растут, и если пролив будет оставаться закрытым, это может спровоцировать глобальную экономическую рецессию.

Мерфи также отметил, что Иран имеет значительные возможности для атак на танкеры. Речь идет о тысячах дронов, скоростные катера и морские мины. По его словам, уничтожить эти средства практически невозможно, а организация военно-морского сопровождения для танкеров требует огромных ресурсов.

Второй кризис

Сенатор отметил, что современные войны все больше зависят от использования беспилотников. По его словам, Иран может постоянно атаковать нефтяную инфраструктуру региона благодаря большому количеству дешевых ударных дронов.

В качестве примера Мерфи привел недавний инцидент в Омане, где, по его словам, было уничтожено критически важное нефтяное хранилище. Он также предупредил, что страны Персидского залива постепенно исчерпывают запасы ракет-перехватчиков, из-за чего их нефтяные объекты становятся все более уязвимыми к новым атакам.

Третий кризис

Мерфи считает, что конфликт постепенно перерастает в более широкое региональное противостояние. По его словам, иранские прокси в Ливане атакуют Израиль, а в Ираке – американские силы.

В то же время Израиль уже угрожает масштабной наземной операцией в Ливане, что может открыть еще один фронт. Сенатор также обратил внимание на другие потенциальные очаги эскалации. В частности, йеменские хуситы пока действуют относительно сдержанно, однако, по его мнению, ситуация может измениться, ведь они имеют возможность атаковать судоходство в Красном море.

Кроме того, Мерфи предостерег, что конфликт может снова дестабилизировать ситуацию в Сирии.

Четвертый кризис

Сенатор заявил, что, по его убеждению, у Дональда Трампа нет четкого плана завершения войны. По его словам, Иран и его союзники могут поддерживать нестабильность в регионе в течение очень длительного времени.

Мерфи также предупредил, что возможное наземное вторжение способно привести к масштабной войне и гибели тысяч американских военных. В то же время даже если США объявят о победе, Иран со временем может восстановить разрушенную инфраструктуру.

Все это было вполне предсказуемо. Именно поэтому предыдущие президенты не были настолько безрассудными, чтобы начинать такую войну,

– подчеркнул сенатор.

По его мнению, лучшим решением для президента США сейчас было бы прекратить конфликт, чтобы не допустить еще более масштабного кризиса.

Кстати, председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил в эфире 24 Канала, что в Белом доме сейчас идет внутренняя борьба между экономическими и политическими советниками Трампа по войне с Ираном. Речь идет о сроках военных действий и намерениях заканчивать конфликт.

