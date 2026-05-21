Когда-то мечтал об этом, – Лукашенко заявил о российских "Искандерах" в Беларуси

Александр Лукашенко 21 мая посетил одну из ракетных бригад. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что теперь он имеет "желанные" российские установки "Искандер".

Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

Что известно о "мечте" Лукашенко?

В Минобороны Беларуси рассказали, что 21 мая Александр Лукашенко посетил ракетную бригаду Вооруженных сил страны в Осиповичском районе. Там он пообщался с расчетом пусковой установки "Искандер-М" и отметил "важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров".

Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие,

– заявил Лукашенко.

Белорусскому диктатору продемонстрировали также задание условного ракетного ядерного удара, то есть электронный пуск. Командир бригады Александр Кравцов говорит, что такой пуск "от боевого фактически ничем не отличается... отличие только в том, что изделие не идет из направляющей пусковой установки".

Что предшествовало этому?

Напомним, Россия и Беларусь проводят совместные военные учения с 19 по 21 мая. Российская сторона планировала, что в них примут участие более 64 тысяч военных, тысячи единиц техники, 200 ракетных пусковых установок, летательные аппараты, надводные корабли и подводные лодки.

В частности, агрессоры хотели отработать процесс доставки ядерных боеприпасов и подготовку к вероятному запуску "в условиях угрозы агрессии".

Впоследствии в пункты хранения в Беларуси якобы доставили "специальные боеприпасы" для вышеупомянутых "Искандер-М".

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что российские и белорусские войска регулярно проводят подобные учения с начала полномасштабного вторжения в Украину. В то же время, когда речь идет о тактическом ядерном оружии, имеются в виду небольшие боеголовки, которые могут создать относительно небольшой взрыв и "выжигают 2 – 3 километра в обороне".