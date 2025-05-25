FT назвало последнюю крупную страну НАТО, которая не поддержала требование США увеличить расходы на оборону

Испания остается последней крупной страной НАТО, которая еще не присоединилась к плану НАТО объявить о намерениях тратить 5% ВВП на оборону до 2032 года.

Такую цель, как известно, ранее установил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Испания до сих пор не поддержала требование Трампа

Президент США Дональд Трамп требует от стран НАТО достичь оборонных расходов в 5% от ВВП, он давил по этому поводу на Альянс еще во время первого президентского срока. В противном случае, как угрожает Трамп, они потеряют защиту США.

Сейчас, по словам собеседников издания, Мадрид находится под давлением, чтобы позволить странам НАТО на встрече министров обороны в Брюсселе 5 июня объявить о планах выполнить новое обязательство по оборонным расходам.

Дипломаты пытаются обеспечить единодушную поддержку этой идеи среди государств НАТО перед саммитом в Гааге 24 июня. Многие надеются, что там Трамп оценит обещания об увеличении расходов и подтвердит гарантии безопасности США для Европы.

Впрочем, Financial Times, ссылаясь на источники, пишет, что Испания еще не подтвердила, что поддержит обязательства о 5%, заявили чиновники. Это может заблокировать единодушное заявление, подорвать единство НАТО и усложнить подготовку к саммиту в Гааге.