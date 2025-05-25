Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Россия возможно совершит нападение на НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что российский диктатор Владимир Путин может не остановиться на Украине. Его следующей целью может быть НАТО. Так глава министерства обороны призвал увеличить количество военных резервистов и готовиться к возможному нападению.

Мы понимаем уровень угрозы со стороны России – начало 2030-х годов. Это не означает, что она обязательно это сделает. Но к тому времени казармы, инструкторы и вооружение уже должны быть готовы,

– отметил Писториус.

В интервью глава Минобороны Германии также сказал о помощи Украине. По его словам, предоставленные Германией системы вроде IRIS-T ежедневно спасают жизни. Писториус также отметил, что он всегда хотел, чтобы Россия знала о поддержке Украины со стороны Германии.

"Путин прекрасно понимает масштаб наших действий и то, что мы не сдаемся. У новой коалиции есть четкая установка – не останавливаться. Но мы не будем раскрывать конкретные цифры до начала бюджетных обсуждений в Бундестаге" – сказал чиновник.

Кроме этого, министр обороны Германии заявил, что Германия сможет отправить в Украину свои войска только после одобрения Бундестага, которое возможно по решению ЕС, НАТО или ООН. Но объединения пока не имеют таких инициатив.