Об этом во время немецко-американской конференции заявил депутат Бундестага Норберт Реттген, сообщает 24 Канал со ссылкой на N-TV.

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Россия может напасть на НАТО уже через несколько лет

Рюттег считает, что Путин может не ждать "4 или 5 лет", чтобы осуществить атаку. Депутат отметил, что российский диктатор может решить действовать раньше, – возможно, уже через 2 – 3 года.

По мнению немецкого политика, Владимир Путин может воспользоваться тем, что европейцы к тому времени еще не достигнут своих военных целей. Кроме того, – что пока Трамп находится на посту президента США, ситуация по американскому правительству будет оставаться неопределенной.

Мы находимся под большим давлением времени и имеем настоятельную необходимость улучшить нашу обороноспособность. Ведь ситуация может ухудшиться и стать опаснее, чем это предполагается в официальных заявлениях,

– подчеркнул Норберт Реттген.

К слову, в марте глава немецкой разведки Бруно Каль заявил, что Кремль рассматривает возможность проверить надежность 5 статьи НАТО. Она предусматривает, что нападение на одного союзника расценивается как нападение на всех.