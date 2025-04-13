Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt am Sonntag.

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Германия о возможной агрессии России против стран НАТО

Генеральный инспектор немецких вооруженных сил считает, что через 5 лет Москва будет иметь достаточно ресурсов для крупномасштабного наступления даже на территории Североатлантического альянса.

Бройер заявил, что Путин имеет стратегическую цель – дестабилизировать НАТО, а также разрушить доверие к западным демократическим ценностям. В то же время военный признал, пока невозможно точно сказать, реализуется ли этот сценарий агрессора.

Инспектор подчеркнул, речь идет не только о намерениях, но и о военных возможностях. Германия стремится ограничить влияние Кремля, развивая собственную оборонную инфраструктуру и укрепляя сдерживающий потенциал.

Броер констатировал, что Россия уже ведет гибридную войну против Германии. В частности, речь идет о киберугрозах, шпионской деятельности, а еще кампании дезинформации и диверсии.

По оценкам инспектора, в 2025 году численность оккупационной армии может вырасти до 1,5 миллиона человек. То есть вдвое больше, чем в начале полномасштабной войны России против Украины. Кроме того, агрессор активно наращивает технические ресурсы.

"Ежегодно Россия производит или модернизирует около 1500 танков. Это значительно превышает потребности ее армии на украинском фронте. Более того – российские склады активно пополняются боеприпасами", – сказал Бройер.

На фоне новых вызовов генерал отметил необходимость усиления кадрового состава Бундесвера. Инспектор считает, что немецкой армии требуется существенное увеличение численности, – минимум на 100 тысяч человек.

В то же время Броен отметил, очевидно, что найти такое количество подготовленных кадров на гражданском рынке труда "почти невозможно". Поэтому Берлин должен серьезно рассматривать различные форматы военной службы.

По мнению генерального инспектора, в контексте стратегических задач, которые Германия выполняет в рамках НАТО, в частности, как ключевой логистический центр для передислокации сил на восточном направлении, общая численность вооруженных сил должна составлять примерно 460 тысяч военнослужащих и резервистов. При этом активная армия должна включать не менее 200 тысяч человек.

Сейчас в Бундесвере около 182 тысяч военных и примерно 40 тысяч резервистов. По плану, резерв будет расширен до 60 тысяч. Еще 100 тысяч могут быть привлечены из числа бывших военнослужащих.

В то же время Броен отметил, что остается дефицит в 100 тысяч человек. Он требует срочного покрытия.

Генеральный инспектор подчеркнул, что сейчас самая большая проблема заключается в том, чтобы быстро обеспечить оперативную готовность войск.

"Конечно, мы сначала посмотрим в Германии и Европе, чтобы увидеть, есть ли там что-то на полках. Если нет, учитывая временные ограничения, нам также придется покупать в США, если это будет доступно там. Наша цель – 2029 год. К тому времени мы должны быть готовы", – заявил генерал.