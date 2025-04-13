Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt am Sonntag.

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Німеччина про можливу агресію Росії проти країн НАТО

Генеральний інспектор німецьких збройних сил вважає, що через 5 років Москва матиме достатньо ресурсів для великомасштабного наступу навіть на території Північноатлантичного альянсу.

Броєр заявив, що Путін має стратегічну мету, — дестабілізувати НАТО, а також зруйнувати довіру до західних демократичних цінностей. Водночас військовий визнав, поки що неможливо точно сказати, чи реалізується цей сценарій агресора.

Інспектор підкреслив, йдеться не лише про наміри, а й про військові спроможності. Німеччина прагне обмежити вплив Кремля, розвиваючи власну оборонну інфраструктуру та зміцнюючи стримувальний потенціал.

Броєр констатував, що Росія вже веде гібридну війну проти Німеччини. Зокрема, йдеться про кіберзагрози, шпигунську діяльність, а ще кампанії дезінформації та диверсії.

За оцінками інспектора, у 2025 році чисельність окупаційної армії може зрости до 1,5 мільйона осіб. Тобто вдвічі більше, ніж на початку повномасштабної війни Росії проти України. Окрім того, агресор активно нарощує технічні ресурси.

"Щорічно Росія виготовляє або модернізує близько 1500 танків. Це значно перевищує потреби її армії на українському фронті. Ба більше — російські склади активно поповнюються боєприпасами", – сказав Броєр.

На тлі нових викликів генерал наголосив на необхідності посилення кадрового складу Бундесверу. Інспектор вважає, що німецькій армії потрібне суттєве збільшення чисельності, — щонайменше на 100 тисяч осіб.

Водночас Броєн зазначив, очевидно, що знайти таку кількість підготовлених кадрів на цивільному ринку праці "майже неможливо". Тож Берлін повинен серйозно розглядати різні формати військової служби.

На думку генерального інспектора, у контексті стратегічних завдань, які Німеччина виконує в межах НАТО, зокрема, як ключовий логістичний центр для передислокації сил на східному напрямку, загальна чисельність збройних сил має становити приблизно 460 тисяч військовослужбовців і резервістів. При цьому активна армія повинна включати не менше ніж 200 тисяч осіб.

Наразі в Бундесвері близько 182 тисяч військових і приблизно 40 тисяч резервістів. За планом, резерв буде розширено до 60 тисяч. Ще 100 тисяч можуть бути залучені з-поміж колишніх військовослужбовців.

Водночас Броєн наголосив, що залишається дефіцит у 100 тисяч людей. Він потребує термінового покриття.

Генеральний інспектор зазначив, що наразі найбільша проблема полягає в тому, аби швидко забезпечити оперативну готовність військ.

"Звичайно, ми спочатку подивимось у Німеччині та Європі, щоб побачити, чи є там щось на полицях. Якщо ні, з огляду на часові обмеження, нам також доведеться купувати в США, якщо це буде доступно там. Наша ціль — 2029 рік. До того часу ми повинні бути готові", – заявив генерал.

