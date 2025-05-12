Про це під час німецько-американської конференції заявив депутат Бундестагу Норберт Реттген, повідомляє 24 Канал з посиланням на N-TV.

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Росія може напасти на НАТО вже через кілька років

Рюттег вважає, що Путін може не чекати "4 або 5 років", аби здійснити атаку. Депутат наголосив, що російський диктатор може вирішити діяти раніше, – можливо, вже за 2 – 3 роки.

На думку німецького політика, Владімір Путін може скористатися тим, що європейці до того часу ще не досягнуть своїх військових цілей. Окрім того, – що доки Трамп перебуває на посаді президента США, ситуація щодо американського уряду залишатиметься невизначеною.

Ми перебуваємо під великим тиском часу і маємо нагальну необхідність покращити нашу обороноздатність. Адже ситуація може погіршитися і стати небезпечнішою, ніж це передбачається в офіційних заявах,

– наголосив Норберт Реттген.

До слова, у березні голова німецької розвідки Бруно Каль заявив, що Кремль розглядає можливість перевірити надійність 5 статті НАТО. Вона передбачає, що напад на одного союзника розцінюється як напад на всіх.