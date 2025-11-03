США готовятся к испытанию межконтинентальной ракеты с ядерным потенциалом, – СМИ

Соединенные Штаты запланировали свое первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нести ядерный заряд. Отмечается, что ракета не будет не оснащена боеголовкой.

Когда США проведут испытания?

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил в социальных сетях, что приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, поскольку Россия и Китай – ключевые ядерные соперники США – продолжают тестировать свои арсеналы.

Министр энергетики Крис Райт позже уточнил, что испытания не будут предусматривать реальных детонаций. Вместо этого они будут охватывать проверку всех других компонентов ядерного оружия, чтобы убедиться, что они способны вызвать атомный взрыв.

Справка. Военно-воздушные силы США несколько раз в год испытывают свой парк межконтинентальных баллистических ракет (МБР), который является частью ядерной триады вместе с ядерными подводными ракетоносцами и бомбардировщиками, чтобы убедиться в его безопасности, эффективности и практичности.

Ссылаясь на навигационные предупреждения, Марко Лангбрук, преподаватель факультета аэрокосмической инженерии Делфтского технологического университета в Нидерландах, заявил, что запланированный запуск МБР Minuteman III состоится ориентировочно 5 – 6 ноября.

Ракету планируют запустить с базы ВМС США Ванденберг в Калифорнии, а ее траектория пройдет до полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах в центральной части Тихого океана. Там также уже определены пять зон падения обломков.

Если это подтвердится, траектория полета будет похожа на предыдущий испытательный запуск в мае, когда ракета прошла около 6,7 тысячи километров на запад после старта из Калифорнии.

Почему тема ядерного оружия снова актуальна?