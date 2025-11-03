США готуються до випробування міжконтинентальної ракети з ядерним потенціалом, – ЗМІ

Сполучені Штати запланували своє перше випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), здатної нести ядерний заряд. Зазначається, що ракета не буда не оснащеною боєголовкою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

Читайте також "Миролюбний" Трамп сказав, скільки разів США можуть підірвати світ за допомогою ядерки

Коли США проведуть випробування?

Минулого тижня Дональд Трамп оголосив у соціальних мережах, що наказав Пентагону негайно почати випробування ядерної зброї, оскільки Росія та Китай – ключові ядерні суперники США – продовжують тестувати свої арсенали.

Міністр енергетики Кріс Райт пізніше уточнив, що випробування не передбачатимуть реальних детонацій. Натомість вони охоплюватимуть перевірку всіх інших компонентів ядерної зброї, щоб переконатися, що вони здатні викликати атомний вибух.

Довідка. Військово-повітряні сили США кілька разів на рік випробовують свій парк міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), який є частиною ядерної тріади разом із ядерними підводними ракетоносцями та бомбардувальниками, щоб переконатися в його безпеці, ефективності та практичності.

Посилаючись на навігаційні попередження, Марко Лангбрук, викладач факультету аерокосмічної інженерії Делфтського технологічного університету в Нідерландах, заявив, що запланований запуск МБР Minuteman III відбудеться орієнтовно 5 – 6 листопада.

Ракету планують запустити з бази ВМС США Ванденберг у Каліфорнії, а її траєкторія пройде до полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн на Маршаллових островах у центральній частині Тихого океану. Там також вже визначено п'ять зон падіння уламків.

Якщо це підтвердиться, траєкторія польоту буде схожа на попередній випробувальний запуск у травні, коли ракета пройшла близько 6,7 тисячі кілометрів на захід після старту з Каліфорнії.

Чому тема ядерної зброї знову актуальна?