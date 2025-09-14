Реагировали на активность российских самолетов: одна из стран НАТО поднимала истребители
Страны НАТО особенно внимательно следят за передвижением российской техники на земле и в воздухе. Так для контроля за самолетами страны-агрессора одна европейская страна поднимала в небо авиацию.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Delfi.
Какая страна подняла авиацию из-за активности российских самолетов?
В воскресенье, 14 сентября, Вооруженные силы Литвы подняли в воздух истребители НАТО. Все из-за того, что российская авиация была активной и нарушала правила полетов. Сообщается, что литовская авиация поднималась в воздух дважды.
Они поднимались для наблюдения и сопровождения российских самолетов, которые нарушили порядок. Оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше из-за дронов,
– объяснили в Литве свои действия.
Военные зафиксировали, что самолеты России двигались с выключенными радиолокационными автоответчиками и не имели планов полета. Контроль за действиями россиян осуществляли именно истребители, которые есть на вооружении у Литвы.
Отметим! В Беларуси с 12 по 16 сентября продолжаются плановые военные учения с Россией "Запад-2025". Во время них российская армия провела тренировки по поражению "Кинжалами" условного противника. В небо для этого подняли самолет МиГ-31, полет которого длился около четырех часов над нейтральными водами Баренцева моря.
Что известно о действиях НАТО в противовес учениям "Запад-2025"?
В НАТО началось свое учения под названием Grand Eagle 2025. Более 8 тысяч военнослужащих, 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тысячи единиц техники из 14 стран привлекли для отработки быстрого развертывания войск в Литве.
Также в Альянсе проводится операция "Восточный страж", призванная укрепить оборону восточного фланга Европы. Участие в ней принимают Дания, Франция, Великобритания и Германия.
Операция стартовала после того, как более 10 российских дронов залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября.
13 сентября в Польше поднимали авиацию из-за угрозы российских дронов. Сигналы радиолокационных систем могли подаваться из-за сбоя, ведь нарушение воздушного пространства не подтвердилось. Однако страна должна была безотлагательно среагировать на любые признаки нападения.