Країни НАТО особливо уважно стежать за пересуванням російської техніки на землі та в повітрі. Так для контролю за літаками країни-агресорки одна європейська країна підіймала в небо авіацію.

24 Канал з. посиланням на Delfi.

Яка країна підняла авіацію через активність російських літаків?

У неділю, 14 вересня, Збройні сили Литви підняли в повітря винищувачі НАТО. Усе через те, що російська авіація була активною та порушувала правила польотів. Повідомляється, що литовська авіація підіймалася в повітря двічі.

Вони підіймалися для спостереження і супроводу російських літаків, які порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони,

– пояснили в Литві свої дії.

Військові зафіксували, що літаки Росії рухалися з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами та не мали планів польоту. Контроль за діями росіян здійснювали саме винищувачі, які є на озброєнні в Литви.

Зазначимо! У Білорусі з 12 до 16 вересня тривають планові військові навчання з Росією "Захід-2025". Під час них російська армія провела тренування з ураження "Кинджалами" умовного противника. У небо для цього підняли літак МіГ-31, польот якого тривав близько чотирьох годин над нейтральними водами Баренцевого моря.

Що відомо про дії НАТО на противагу навчанням "Захід-2025"?