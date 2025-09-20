Швеция показала фото российских истребителей, которые вторглись в Эстонию
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.
- Шведские вооруженные силы опубликовали фото истребителей, заверив в готовности к совместной защите воздушного пространства с союзниками.
Российские истребители МиГ-31 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии. В Швеции прокомментировали действия россиян.
А также показали фото российских МиГ-31. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вооруженные силы Швеции.
Что говорят в Швеции об инциденте с истребителями в Эстонии?
В шведских вооруженных силах заверили, что Швеция всегда готова гарантировать безопасность, защиту и целостность воздушного пространства вместе с союзниками.
Там показали фото российских истребителей и отметили, что шведские истребители JAS 39 перехватили их и контролировали над Балтийским морем.
Истребители нарушили воздушное пространство Эстонии: что стоит знать?
Три российских истребителя МиГ-31 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии и пробыли там 12 минут. В эстонском правительстве заявили, что такое нарушение является абсолютно неприемлемым и решили обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4.
Однако минобороны России цинично заявило, что их самолеты якобы не нарушали воздушное пространство Эстонии, совершая перелет из Карелии в Калининградскую область. Российские пропагандисты уверяют, что полет проходил "в соответствии с международными правилами", а маршрут "пролегал над нейтральными водами Балтийского моря".
Политолог Игорь Рейтерович заметил в эфире 24 Канала, что от Владимира Путина можно было ожидать подобных действий. По его мнению, таким образом российский диктатор показывает, что он не выступает конкретно против какой-то страны, а воюет с НАТО.
Украинский президент Владимир Зеленский также считает инцидент частью системной кампании России против Европы и НАТО. В связи с этим он подчеркивает необходимость сильных ответных действий, в частности через экономические санкции и поддержку украинской армии.