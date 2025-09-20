А також показали фото російських МіГ-31. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на збройні сили Швеції.

У шведських збройних силах запевнили, що Швеція завжди готова гарантувати безпеку, захист та цілісність повітряного простору разом із союзниками.

Там показали фото російських винищувачів та зазначили, що шведські винищувачі JAS 39 перехопили їх і контролювали над Балтійським морем.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня порушили повітряний простір Естонії та пробули там 12 хвилин. В естонському уряді заявили, що таке порушення є абсолютно неприйнятним та вирішили звернутися до НАТО з проханням про консультації за статтею 4.

Однак міноборони Росії цинічно заявило, що їхні літаки нібито не порушували повітряний простір Естонії, здійснюючи переліт з Карелії до Калінінградської області. Російські пропагандисти запевняють, що політ проходив "відповідно до міжнародних правил", а маршрут "пролягав над нейтральними водами Балтійського моря".

Політолог Ігор Рейтерович зауважив в ефірі 24 Каналу, що від Володимира Путіна можна було очікувати подібних дій. На його думку, таким чином російський диктатор показує, що він не виступає конкретно проти якоїсь країни, а воює з НАТО.