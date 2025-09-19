В пятницу, 19 сентября, 3 российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. В Североатлантическом Альянсе заявили, что они не действовали профессионально.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя штаба Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE).

Что сказали в НАТО об инциденте с российскими истребителями в Эстонии?

Представитель SHAPE отметил, что такого поведения не ожидаешь от профессиональных военно-воздушных сил. Однако добавил, что НАТО быстро отреагировало в рамках операции "Восточный страж", подняв в воздух итальянские истребители F-35, базирующиеся в Эстонии. Швеция и Финляндия также подняли в воздух свои самолеты быстрого реагирования.

В Альянсе заверили, что в рамках операции по реагированию Командование воздушных сил НАТО обеспечивало слаженное взаимодействие и координацию с союзниками.

Нарушение воздушного пространства Эстонии: что стоит знать?