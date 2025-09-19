У п'ятницю, 19 вересня, 3 російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. У Північноатлантичному Альянсі заявили, що вони не діяли професійно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника штабу Верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі (SHAPE).

Що сказали в НАТО про інцидент з російськими винищувачами в Естонії?

Речник SHAPE зазначив, що такої поведінки не очікуєш від професійних військово-повітряних сил. Однак додав, що НАТО швидко відреагувало у межах операції "Східний вартовий", піднявши в повітря італійські винищувачі F-35, що базуються в Естонії. Швеція та Фінляндія також підняли в повітря свої літаки швидкого реагування.

В Альянсі запевнили, що в межах операції з реагування Командування повітряних сил НАТО забезпечувало злагоджену взаємодію та координацію із союзниками.

Порушення повітряного простору Естонії: що варто знати?