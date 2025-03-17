Из-за российских самолетов: истребители НАТО трижды за неделю поднимались в небо

Истребители Североатлантического альянса, которые патрулируют авиапространство в странах Балтии, на прошлой неделе поднимались 3 раза для выявления и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LRT, которые сообщили об этом указав соответствующую информацию от Министерства обороны Литвы.

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Истребители НАТО поднимались для сопровождения российских самолетов

Указывается, что 10 марта истребители НАТО поднимались в воздух для идентификации транспортного самолета Ан-72 в международном воздушном пространстве.

Уже в среду, 12 марта, истребители осуществили сопровождение двух российских истребителей Су-27, двух сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 и разведывательного самолета Ил-20.

Отмечается, что в тот же день самолеты Альянса вылетали для идентификации двух самолетов Ту-22 и двух Су-27, также был идентифицирован пассажирский самолет Ил-18.

Российские самолеты летали с выключенными радиолокационными ответчиками, без планов полета и часто не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением, заявили в Минобороны Литвы.