Про це пише 24 Канал з посиланням на LRT, які повідомили про це вказавши відповідну інформацію від Міністерства оборони Литви.

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Винищувачі НАТО піднімались для супроводу російських літаків

Вказується, що 10 березня винищувачі НАТО піднімалися у повітря для ідентифікації транспортного літака Ан-72 у міжнародному повітряному просторі.

Вже в середу, 12 березня, винищувачі здійснили супровід двох російських винищувачів Су-27, двох надзвукових бомбардувальників Ту-22 та розвідувального літака Іл-20.

Зазначається, що того ж дня літаки Альянсу вилітали для ідентифікації двох літаків Ту-22 і двох Су-27, також було ідентифіковано пасажирський літак Іл-18.

Російські літаки літали із вимкненими радіолокаційними відповідачами, без планів польоту і часто не підтримували радіозв’язок із Регіональним центром управління повітряним рухом, заявили у Міноборони Литви.