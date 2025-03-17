Французькі винищувачі стали б надзвичайно корисними для України в межах війни з Росією. На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, пояснивши, що вони допомогли б здобути перевагу у повітрі.

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Які літаки потрібні Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа повинна відходити від американського озброєння, купуючи натомість європейське. Зокрема, за його словами, американських ЗРК Patriot можуть замінити SAMP/T, а винищувачі F-35 – Rafale.

"Рафаль" справді може замінити F-35 у тих завданнях, які зараз є у війні проти Росії. Звісно, завдання бувають різні, але з усіма проблеми, з якими зіштовхуємось у війні, можуть впоратися Rafale. Тому немає сенсу переплачувати за F-35, який навіть має гірші льотні характеристики,

– зауважив Роман Світан.

Dassault Rafale

Французькі винищувачі Dassault Rafale — це багатофункціональні літаки, розроблені для виконання широкого спектра завдань: від повітряного бою до підтримки наземних операцій. У них є низка особливостей, які роблять їх дуже ефективними у різноманітних бойових умовах. Rafale використовує передові аеродинамічні конструкції, що забезпечують високу маневровість, а також оснащений складною авіонікою, що включає сучасні радари та сенсори. Завдяки цьому, Rafale може виявляти й атакувати цілі на значних відстанях.

Крім того, вони можуть не лише перехоплювати і знищувати повітряні цілі, але й виконувати завдання, пов'язані з атаками на наземні і морські цілі. Rafale оснащений різноманітними озброєннями, від ракет до бомб, що дозволяє йому ефективно діяти в різних операціях.

Ціна одного винищувача Dassault Rafale залежить від модифікації, конфігурації та кількості замовлених літаків. В середньому вартість одного літака Rafale коливається від 70 до 100 мільйонів євро.

"Подекуди цей літак навіть кращий за європейський Eurofighter, адже він легший та більш маневрений. Є до нього хороша ракета класу повітря – повітря "Метеор". Льотчик може на 200 кілометрах збити російські літаки. Нам для завоювання переваги у повітрі цього достатньо", – пояснив льотчик-інструктор.

На думку Світана, Україні варто звернути увагу на ці винищувачі, адже вони могли б серйозно підсилити Повітряні сили як зараз, так і у майбутньому.

Додамо також, що компанія Dassault Aviation планує наростити виробництво винищувачів Rafale: якщо у 2025 році випускатимуть два літаки на місяць, то до 2026 року ця кількість зросте до чотирьох – п'яти.