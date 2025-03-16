Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Еммануеля Макрона для Le Parisien. Політик і раніше закликав спрямовувати оборонні витрати на продукцію ЄС.

Дивіться також Мерц підтримує постачання: чим Taurus вигідно вирізняються з-поміж інших ракет

Що пропонує лідер Франції

Для іншого французького видання Nice-Matin Макрон розповів, що звернувся до оборонних компаній своєї країни з проханням зменшити бюрократичну тяганину і скоротити витрати, аби вони стали більш привабливим для співпраці варіантом.

Тим, хто купує Patriot, слід запропонувати франко-італійський ЗРК нового покоління SAMP/T. Тим, хто купує F-35, варто запропонувати Rafale. Це шлях до збільшення темпів виробництва,

– сказав він для Le Parisien.

Нагадаємо, нещодавно США передали Нідерландам крилаті ракети Tomahawk. Їх успішно випробували фрегатом HNLMS De Ruyter біля східного узбережжя США.

Окрім того, Tomahawk уже є на озброєнні Великої Британії та Австралії, а наступною крилаті ракети отримає Японія, яка у 2024 році замовила 400 одиниць разом із супутниковим обладнанням. Опісля зброєю "зацікавилася" Німеччина.