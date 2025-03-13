Повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Чому передача Tomahawk для Нідерландів була несподіваною

Зазначається, що випробування відбувалися у взаємодії з американським флотом. Відомо, що ще у 2023 році Нідерланди заявляли про намір отримати ракети Tomahawk для завдання ударів по наземних цілях у радіусі тисячі кілометрів.

Однак після цього не з’являлося жодної інформації про кроки, що могли б свідчити про передачу цих ракет європейській країні. Експерти вважають, що процес відбувався в умовах секретності.

До того ж не було офіційного контракту зі США або дозволу від DSCA на постачання ракет і супутникового обладнання. Крім того, у виданні наголошують, що лише в листопаді 2024 року Нідерланди приєдналися до загальноєвропейської ініціативи зі створення далекобійної ракети ELSA, що спочатку виглядало як відмова від бажання отримати Tomahawk.

На цьому тлі логічним буде сказати, що поява у ВМС Нідерландів можливостей щодо застосування Tomahawk виглядає більш ніж несподіваною,

– зазначають аналітики.

Які фрегати Нідерланди хочуть адаптувати під Tomahawk

У матеріалі наголошується, що ще у вересні 2023 року портал Naval News повідомляв про плани щодо адаптації всіх чотирьох фрегатів проєкту De Zeven Provinciën Нідерландів для використання ракет Tomahawk. Очікувалося, що ці роботи триватимуть у період з 2025 по 2029 рік.

Ці військові кораблі відзначаються наявністю п’яти установок вертикального пуску (УВП) типу Mk 41, які містять 40 пускових шахт. Для застосування Tomahawk їм необхідно лише модернізувати систему управління вогнем.

Наразі крилаті ракети Tomahawk є на озброєнні США, Великої Британії, Австралії та Нідерландів. Наступною країною, що їх отримає, стане Японія, яка у січні 2024 року замовила 400 таких ракет разом із супутниковим обладнанням. Після цього інтерес до Tomahawk виявила і Німеччина.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про те, що Європа рішуче налаштована перемогти у перегонах озброєнь, які нав'язала Росія. Він висловив впевненість, що Москва програє європейським країнам.