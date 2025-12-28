Израиль признал Сомалиленд: Совбез ООН созывает экстренное заседание
- Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда.
- Это стало причиной созыва Совбезом срочного заседания ООН.
26 декабря Израиль стал первой страной мира, которая официально признала независимость Республики Сомалиленд. Речь идет о самопровозглашенном государстве, отделившемся от Сомали в 1991 году.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.
Как Израиль поддержал Сомалиленд?
Декларацию о взаимном признании в пятницу, 26 декабря, подписали премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Гидеон Саар и президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи.
Сообщается, что документ выполнили в духе Авраамовых соглашений, а Сомалиленд выразил желание к ним присоединиться.
Справочно:
Государство Сомалиленд – кратковременная независимая страна в регионе Африканского Рога, существовавшая всего пять дней: с 26 июня 1960 года (обретение независимости от Великобритании) до 1 июля 1960 года, когда объединилась с Республикой Сомали. Во время этого периода существовали опасения конфликтов с эфиопскими племенами. Современная Республика Сомалиленд, которая де-факто функционирует как независимое государство (но международно признана частью Сомали), считает себя правопреемницей того кратковременного Государства Сомалиленд.
Нетаньяху в разговоре с Абдуллахи отметил исторические связи между народами и пообещал сотрудничество в экономике, сельском хозяйстве, технологиях и социальном развитии.
Хотя ряд стран (Великобритания, Эфиопия, Турция, ОАЭ, Дания, Кения, Тайвань) поддерживают неофициальные связи с Сомалилендом, ни одна ранее не признавала его независимость.
Как отмечает издание, в последнее время администрация Трампа сигнализировала о возможном изменении позиции в отношении этого исламского государства.
Какова реакция мирового сообщества?
Решение Израиля вызвало резкую критику. Так, ряд государств обвинили страну в нарушении суверенитета Сомали. Со своей стороны Европейский Союз заявил о важности сохранения единства и территориальной целостности Сомали для стабильности в регионе Африканского Рога.
ЕС поощряет конструктивный диалог между Сомалилендом и федеральным правительством Сомали для решения давних разногласий,
– говорится в заявлении Брюсселя.
Отметим, что в понедельник, 29 декабря, Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание для обсуждения признания Израилем Сомалиленда и действий Иерусалима.
Мир обвиняет власти Израиля в преступлениях
Недавно Турция выдала ордера на арест Нетаньяху и еще 36 человек, обвинив их в геноциде палестинцев в Газе.
Среди фигурантов дела – ряд высокопоставленных чиновников Израиля, включая министра обороны и начальника Генерального штаба. В то же время Израиль категорически отвергает эти обвинения.
А в ноябре 2024 года ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху за военные преступления и преступления против человечества выдал также Международный уголовный суд.