Израиль признал Сомалиленд: Совбез ООН созывает экстренное заседание

26 декабря Израиль стал первой страной мира, которая официально признала независимость Республики Сомалиленд. Речь идет о самопровозглашенном государстве, отделившемся от Сомали в 1991 году.

Как Израиль поддержал Сомалиленд?

Декларацию о взаимном признании в пятницу, 26 декабря, подписали премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Гидеон Саар и президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи.

Сообщается, что документ выполнили в духе Авраамовых соглашений, а Сомалиленд выразил желание к ним присоединиться.

Справочно: Государство Сомалиленд – кратковременная независимая страна в регионе Африканского Рога, существовавшая всего пять дней: с 26 июня 1960 года (обретение независимости от Великобритании) до 1 июля 1960 года, когда объединилась с Республикой Сомали. Во время этого периода существовали опасения конфликтов с эфиопскими племенами. Современная Республика Сомалиленд, которая де-факто функционирует как независимое государство (но международно признана частью Сомали), считает себя правопреемницей того кратковременного Государства Сомалиленд.

Нетаньяху в разговоре с Абдуллахи отметил исторические связи между народами и пообещал сотрудничество в экономике, сельском хозяйстве, технологиях и социальном развитии.

Хотя ряд стран (Великобритания, Эфиопия, Турция, ОАЭ, Дания, Кения, Тайвань) поддерживают неофициальные связи с Сомалилендом, ни одна ранее не признавала его независимость.

Как отмечает издание, в последнее время администрация Трампа сигнализировала о возможном изменении позиции в отношении этого исламского государства.

Какова реакция мирового сообщества?

Решение Израиля вызвало резкую критику. Так, ряд государств обвинили страну в нарушении суверенитета Сомали. Со своей стороны Европейский Союз заявил о важности сохранения единства и территориальной целостности Сомали для стабильности в регионе Африканского Рога.

ЕС поощряет конструктивный диалог между Сомалилендом и федеральным правительством Сомали для решения давних разногласий,

– говорится в заявлении Брюсселя.

Отметим, что в понедельник, 29 декабря, Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание для обсуждения признания Израилем Сомалиленда и действий Иерусалима.

