Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times of Israel.

Як Ізраїль підтримав Сомаліленд?

Декларацію про взаємне визнання у п'ятницю, 26 грудня, підписали прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, міністр закордонних справ Гідеон Саар та президент Сомаліленду Абдірахман Мохамед Абдуллахі.

Повідомляється, що документ виконали в дусі Авраамових угод, а Сомаліленд висловив бажання до них приєднатися.

Довідково: Держава Сомаліленд – короткочасна незалежна країна в регіоні Африканського Рогу, що існувала лише п'ять днів: з 26 червня 1960 року (здобуття незалежності від Великої Британії) до 1 липня 1960 року, коли об'єдналася з Республікою Сомалі. Під час цього періоду існували побоювання конфліктів з ефіопськими племенами. Сучасна Республіка Сомаліленд, яка де-факто функціонує як незалежна держава (але міжнародно визнана частиною Сомалі), вважає себе правонаступницею тієї короткотривалої Держави Сомаліленд.

Нетаньягу у розмові з Абдуллахі наголосив на історичних зв'язках між народами та пообіцяв співпрацю в економіці, сільському господарстві, технологіях і соціальному розвитку.

Хоча низка країн (Велика Британія, Ефіопія, Туреччина, ОАЕ, Данія, Кенія, Тайвань) підтримують неофіційні зв'язки з Сомалілендом, жодна раніше не визнавала його незалежність.

Як зазначає видання, останнім часом адміністрація Трампа сигналізувала про можливу зміну позиції щодо цієї ісламської держави.

Яка реакція світової спільноти?

Рішення Ізраїля викликало різку критику. Так, низка держав звинуватили країну у порушенні суверенітету Сомалі. Зі свого боку Європейський Союз заявив про важливість збереження єдності та територіальної цілісності Сомалі для стабільності в регіоні Африканського Рогу.

ЄС заохочує конструктивний діалог між Сомалілендом і федеральним урядом Сомалі для розв'язання давніх розбіжностей,

– мовиться у заяві Брюсселя.

Зазначимо, що в понеділок, 29 грудня, Рада Безпеки ООН проведе термінове засідання для обговорення визнання Ізраїлем Сомаліленду та дій Єрусалима.

