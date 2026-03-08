Четыре человека погибли: Израиль атаковал отель в Бейруте
- Израиль нанес удар по отелю в Бейруте, в результате чего погибли 4 человека.
- Это была первая израильская атака на центр Бейрута после возобновления боевых действий с "Хезболлой".
Израиль 8 марта нанес удар по квартире отеля в центре Бейрута, где якобы находились иранские командиры элитных сил "Кудс". По меньшей мере 4 человека погибли.
Израиль заявил, что его целью были иранские командиры, действующие в столице Ливана. Об этом сообщили в Reuters.
Зачем Израиль ударил по отелю?
Рано утром 8 марта Израиль нанес удар по отелю Ramada в Бейруте, в результате чего погибли 4 человека. Страна впоследствии заявила, что в комнате находились иранские командиры, однако никаких имен не назвали.
Это первая израильская атака на центр Бейрута после возобновления боевых действий с "Хезболлой". Также из-за ударов по району Рауше ранены 10 человек.
Командиры Ливанского корпуса сил "Кудс" действовали для осуществления террористических атак против государства Израиль и его гражданского населения, одновременно действуя в пользу Корпуса стражей исламской революции в Иране,
– заявили израильские военные.
В отеле также находились и переселенцы, которые бежали от войны. Некоторые из этих людей покинули отель из-за возможности дальнейшей бомбардировки.
Напомним, что армия обороны Израиля вошла в южную часть Ливана. Военные наносят прицельные удары по объектам "Хезболлы", чтобы предотвратить проникновение на территорию страны.
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?
Иран уничтожил радар AN/TPY-2 на авиабазе США в Иордании, что является значительным ударом по ПВО в регионе. Из-за потери оборудования, баллистику придется сбивать с помощью Patriot.
Израиль начал второй этап войны на Ближнем Востоке, сосредотачивая атаки на подземных объектах Ирана. Операция "Эпическая ярость" привела к уменьшению запусков ракет и беспилотников.
Иран пытается привлечь как можно больше стран в конфликт, чтобы усилить давление на США и предотвратить наземную операцию.