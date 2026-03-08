Четыре человека погибли: Израиль атаковал отель в Бейруте

Израиль 8 марта нанес удар по квартире отеля в центре Бейрута, где якобы находились иранские командиры элитных сил "Кудс". По меньшей мере 4 человека погибли.

Израиль заявил, что его целью были иранские командиры, действующие в столице Ливана. Об этом сообщили в Reuters.

Зачем Израиль ударил по отелю?

Рано утром 8 марта Израиль нанес удар по отелю Ramada в Бейруте, в результате чего погибли 4 человека. Страна впоследствии заявила, что в комнате находились иранские командиры, однако никаких имен не назвали.

Это первая израильская атака на центр Бейрута после возобновления боевых действий с "Хезболлой". Также из-за ударов по району Рауше ранены 10 человек.

Командиры Ливанского корпуса сил "Кудс" действовали для осуществления террористических атак против государства Израиль и его гражданского населения, одновременно действуя в пользу Корпуса стражей исламской революции в Иране,

– заявили израильские военные.

В отеле также находились и переселенцы, которые бежали от войны. Некоторые из этих людей покинули отель из-за возможности дальнейшей бомбардировки.

Напомним, что армия обороны Израиля вошла в южную часть Ливана. Военные наносят прицельные удары по объектам "Хезболлы", чтобы предотвратить проникновение на территорию страны.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?