Трамп врет, когда говорит, что не знал о плане Израиля атаковать газовое месторождение Ирана, – Axios
- Трамп знал о плане Израиля атаковать иранское газовое месторождение и дал свое согласие на него.
- Его заявления о неосведомленности вероятно были попыткой снизить напряжение после эскалации конфликта.
Президент США Дональд Трамп вводит в заблуждение, утверждая, что не был проинформирован о намерениях Израиля нанести удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс. Трамп ее же и согласовывал.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.
Как Трамп врет о своей осведомленности об израильских ударах?
По их данным, глава Белого дома не только знал о подготовке атаки, но и лично дал на нее согласие. Его дальнейшие заявления, вероятно, были попыткой снизить напряжение после эскалации.
После первого ответного удара Ирана по газовой инфраструктуре в Катаре катарская сторона обратилась к США с требованием объяснить, были ли американцы заранее осведомлены о действиях Израиля. Спецпосланник Стив Уиткофф провел серию переговоров с представителями Катара, чтобы организовать срочный разговор между Трампом и эмиром страны.
Впрочем, уже через час после второго ракетного удара Ирана по объекту в Катаре Трамп публично заявил, что не знал об израильской атаке.
В то же время, как отмечают источники, действия Беньямина Нетаньяху и Трампа были скоординированными. Одной из ключевых целей операции было заставить Иран разблокировать Ормузский пролив.
Атаки на газовые месторождения на Ближнем Востоке стали новым этапом эскалации
По данным СМИ, атака на "Южный Парс", которое Иран делит с Катаром, затронула ключевой источник энергии для иранской экономики. Эти удары являются принципиально важными, поскольку свидетельствуют о расширении целей войны.
Ранее США и Израиль воздерживались от подобных действий, опасаясь ответа Ирана по энергетическим объектам соседних стран.