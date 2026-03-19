Про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела.
Як Трамп бреше про свою обізнаність про ізраїльські удари?
За їхніми даними, глава Білого дому не лише знав про підготовку атаки, а й особисто дав на неї згоду. Його подальші заяви, ймовірно, були спробою знизити напругу після ескалації.
Після першого удару Ірану у відповідь по газовій інфраструктурі в Катарі катарська сторона звернулася до США з вимогою пояснити, чи були американці заздалегідь обізнані про дії Ізраїлю. Спецпосланець Стів Віткофф провів серію переговорів із представниками Катару, щоб організувати термінову розмову між Трампом і еміром країни.
Втім, уже за годину після другого ракетного удару Ірану по об’єкту в Катарі Трамп публічно заявив, що не знав про ізраїльську атаку.
Водночас, як зазначають джерела, дії Беньяміна Нетаньягу і Трампа були скоординованими. Однією з ключових цілей операції було змусити Іран розблокувати Ормузьку протоку.
Атаки на газові родовища на Близькому Сході стали новим етапом ескалації
За даними ЗМІ, атака на "Південний Парс", яке Іран ділить із Катаром, зачепила ключове джерело енергії для іранської економіки. Ці удари є принципово важливими, оскільки свідчать про розширення цілей війни.
Раніше США та Ізраїль утримувалися від подібних дій, побоюючись відповіді Ірану по енергетичних об'єктах сусідніх країн.