Израиль завоевал воздушное преимущество от Западного Ирана до Тегерана, – ЦАХАЛ
- Израиль завоевал воздушное превосходство над Ираном, проводя операцию с участием более 70 истребителей в Тегеране.
- В операции было поражено более 40 целей, включая системы ПВО.
Представитель Армии обороны Эффи Дефрин сообщил, что Израиль фактически получил воздушное преимущество над Ираном на его же территории. Более 70 истребителей участвовали в ночной операции в Тегеране.
Было успешно поражено более 40 целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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ЦАХАЛ заявляет о воздушном превосходстве над Ираном
По словам представителя Армии обороны Израиля Эффи Дефрин, Израиль фактически имеет воздушное преимущество над иранской столицей – Тегераном. Более 70 израильских истребителей участвовали в операции против Ирана.
Они успешно поразили более 40 объектов, в частности системы ПВО и связанные с ними средства. В общем истребители и беспилотники летали над Тегераном около 2,5 часов.
Тегеран больше не защищен, столица подвергается ударам Израиля,
– отметил он.
Напомним, в Иране подтвердили удар Израиля по ядерному объекту в Фордо, но заверили, что повреждения там незначительные. В Фордо есть подземный завод по обогащению урана. СМИ пишут, что он расположен на глубине нескольких сотен метров. Он расположен примерно в 150 километрах от Тегерана.