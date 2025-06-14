Израиль завоевал воздушное преимущество от Западного Ирана до Тегерана, – ЦАХАЛ

Представитель Армии обороны Эффи Дефрин сообщил, что Израиль фактически получил воздушное преимущество над Ираном на его же территории. Более 70 истребителей участвовали в ночной операции в Тегеране.

Было успешно поражено более 40 целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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ЦАХАЛ заявляет о воздушном превосходстве над Ираном

По словам представителя Армии обороны Израиля Эффи Дефрин, Израиль фактически имеет воздушное преимущество над иранской столицей – Тегераном. Более 70 израильских истребителей участвовали в операции против Ирана.

Они успешно поразили более 40 объектов, в частности системы ПВО и связанные с ними средства. В общем истребители и беспилотники летали над Тегераном около 2,5 часов.

Тегеран больше не защищен, столица подвергается ударам Израиля,

– отметил он.

Напомним, в Иране подтвердили удар Израиля по ядерному объекту в Фордо, но заверили, что повреждения там незначительные. В Фордо есть подземный завод по обогащению урана. СМИ пишут, что он расположен на глубине нескольких сотен метров. Он расположен примерно в 150 километрах от Тегерана.