Реакции не будет, будут действия, – республиканец о поведении Трампа по Ирану

В Кремле заявили, что предостерегают США вступать в войну против Ирана. Такие высказывания в сторону Трампа, который засыпает Иран угрозами, лишь формальный ответ в связи с имеющимся договором о партнерстве между Россией и Ираном.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал член Республиканской партии Борис Пинкус, подчеркнув то, что сегодня Россия – это пустышка. Она не способна помочь Ирану, поэтому ее предостережения в сторону Штатов – смешные, потому что ответить в случае, если Трамп начнет бомбить ядерные центры Ирана, она не сможет.

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Какой плюс для Украины от событий в Иране

Путин, как отметил Пинкус, раз за разом плюет в лицо Трампа, потому что тот позволяет так с ним разговаривать, позволяет этому изгою диктовать как себя вести. Это делает изгой, экономика страны которого в десятки раз уступает экономике США, изгой, который является сегодня общепризнанным террористом №1.

На заявление Кремля со стороны Трампа реакции не будет, но будут действия. Нам сейчас нужна победа над иранским режимом – это будет победа Украине, потому что будет разбита ось Москва – Тегеран. Это очень важно,

– подчеркнул Пинкус.

Член Республиканской партии объяснил, что тогда поставки иранских баллистических ракет и "Шахедов" в Россию остановятся. А именно этим россияне терроризируют Украину. Россия, как отметил Пинкус, сегодня прославилась на весь мир своей никчемной системой ПВО. С-300 и С-400, которые имел Иран, сейчас показали свою неэффективность. Израиль ежедневно их раздавливает с легкостью.

"Это плевок в адрес Путина. И в этот же момент поднялась голова Китая, который предложил покупать китайские системы ПВО, самолеты. Вот началась такая конкуренция между Путиным и его другом. Каждый пытается получить от ситуации свою выгоду", – озвучил Пинкус.

Сейчас все взгляды нацелены на Трампа. Все его угрозы, которые поступают в большом количестве Ирану, уже вызвали реакцию там. Тегеран ответил, что никогда никому не сдавался и делать это не собирается. Поэтому градус напряжения повышается. В течение суток, как спрогнозировал член Республиканской партии, должно что-то произойти.

"США могут применить свои бомбы, чтобы раздраконить центр разработки ядерного оружия (Фордо). Но это станет лишь началом и будет продолжение. Все это непременно отразится на ситуации в Украине. Сегодняшние события в Иране показывают, что Россия – это пустышка", – заметил Пинкус.

Член Республиканской партии обратил внимание на заявление канцлера Германии Мерца, который сказал, что надо благодарить Израиль, который выполняет сейчас "грязную работу". По убеждению Пинкуса, так же следует сейчас благодарить и Украину, которая борется с еще большим злом в виде России и Путина, который имеет доступ к ядерному оружию.

Украина бьется и теряет свое лучшее поколение, защищая нас в центре Европы. США воздерживаются помочь ей оружием – это самое страшное,

– подчеркнул Пинкус.

Он рассказал, что американский народ это понимает. По его словам, более 60% населения поддерживает предоставление Украине и Израилю помощи, а также есть двухпартийное единство по этому поводу. Это, как отметил Пинкус, вселяет в него уверенность, что Трампу не позволят игнорировать Украину.