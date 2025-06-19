Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив член Республіканської партії Борис Пінкус, наголосивши на тому, що сьогодні Росія – це порожняк. Вона не здатна допомогти Ірану, тому її застереження в бік Штатів – смішні, бо відповісти в разі, якщо Трамп почне бомбити ядерні центри Ірану, вона не зможе.

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Який є плюс для України від подій в Ірані

Путін, як зазначив Пінкус, раз за разом плює в обличчя Трампа, бо той дозволяє так з ним розмовляти, дозволяє цьому ізгою диктувати як себе поводити. Це робить ізгой, економіка країни якого в десятки разів уступає економіці США, ізгой, який є сьогодні загальновизнаним терористом №1.

На заяву Кремля з боку Трампа реакції не буде, але будуть дії. Нам зараз потрібна перемога над іранським режимом – це буде перемога Україні, бо буде розбита вісь Москва – Тегеран. Це дуже важливо,

– підкреслив Пінкус.

Член Республіканської партії пояснив, що тоді постачання іранських балістичних ракет і "Шахедів" до Росії зупиниться. А саме цим росіяни тероризують Україну. Росія, як наголосив Пінкус, сьогодні прославилась на увесь світ своєю нікчемною системою ППО. С-300 і С-400, які мав Іран, нині показали свою неефективність. Ізраїль щодня їх розчавлює з легкістю.

"Це плювок на адресу Путіна. І в цю ж мить піднялась голова Китаю, який запропонував купувати китайські системи ППО, літаки. Ось почалась така конкуренція між Путіним і його другом. Кожен намагається отримати від ситуації свою вигоду", – озвучив Пінкус.

Зараз всі погляди націлені на Трампа. Всі його погрози, які надходять у великій кількості Ірану, вже викликали реакцію там. Тегеран відповів, що ніколи нікому не здавався і робити це не збирається. Тож градус напруги підвищується. Протягом доби, як спрогнозував член Республіканської партії, має щось відбутися.

"США можуть застосувати свої бомби, аби роздраконити центр розробки ядерної зброї (Фордо). Але це стане лише початком і буде продовження. Все це неодмінно відобразиться на ситуації в Україні. Сьогоднішні події в Ірані показують, що Росія – це порожняк", – зауважив Пінкус.

Член Республіканської партії звернув увагу на заяву канцлера Німеччини Мерца, який сказав, що треба завдячувати Ізраїлю, який виконує зараз "брудну роботу". За переконанням Пінкуса, так само слід нині завдячувати й Україні, яка бореться з ще більшим злом у вигляді Росії та Путіна, який має доступ до ядерної зброї.

Україна б'ється і втрачає своє найкраще покоління, захищаючи нас в центрі Європи. США утримуються допомогти їй зброєю – це найстрашніше,

– підкреслив Пінкус.

Він розповів, що американський народ це розуміє. З його слів, понад 60% населення підтримує надання Україні та Ізраїлю допомоги, а також є двопартійна єдність щодо цього. Це, як зазначив Пінкус, вселяє в нього впевненість, що Трампу не дозволять ігнорувати Україну.