Він спостерігає за ухваленням Тегераном рішення щодо ядерної програми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Які наміри у Трампа

WSJ пише, що Дональд Трамп у вівторок, 17 червня, повідомив своїх старших радників про схвалення військових планів стосовно Ірану. Водночас на цей момент він утримається від остаточного наказу щодо наступних дій США.

За даними видання, американський президент наразі лише спостерігає за тим, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми, яка стала ключовою причиною початку конфлікту країни з Ізраїлем на Близькому Сході.

Я можу це зробити, а можу і не зробити. Наступний тиждень буде дуже важливим, можливо, менш як тиждень,

– заявив він.

Як нагадують журналісти, раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що його країна не здасться, і попередив, що будь-яке військове втручання Сполучених Штатів призведе до невиправних наслідків.

"Останніми днями американські військові нарощували сили на Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США увійшов у східну частину Середземного моря, а друга американська авіаносна ударна група прямує до Аравійського моря", – ідеться у статті.

Попри заяви Пентагону, нарощування військових сил має суто оборонний характер, оскільки воно, за даними WSJ, покращує позиції США, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран.

До слова, раніше повідомляли, що Дональд Трамп висловив думку, що Іран "був за кілька тижнів від отримання ядерної зброї". За його словами, "весь світ вибухне", якщо Іран зможе її створити.