Он наблюдает за принятием Тегераном решения по ядерной программе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Какие намерения у Трампа

WSJ пишет, что Дональд Трамп во вторник, 17 июня, сообщил своим старшим советникам об одобрении военных планов в отношении Ирана. В то же время на данный момент он воздержится от окончательного приказа относительно следующих действий США.

По данным издания, американский президент пока только наблюдает за тем, откажется ли Иран от своей ядерной программы, которая стала ключевой причиной начала конфликта страны с Израилем на Ближнем Востоке.

Я могу это сделать, а могу и не сделать. Следующая неделя будет очень важной, возможно, менее недели,

– заявил он.

Как напоминают журналисты, ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не сдастся, и предупредил, что любое военное вмешательство Соединенных Штатов приведет к непоправимым последствиям.

"В последние дни американские военные наращивали силы на Ближнем Востоке. Третий эсминец ВМС США вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая американская авианосная ударная группа направляется к Аравийскому морю", – говорится в статье.

Несмотря на заявления Пентагона, наращивание военных сил имеет сугубо оборонительный характер, поскольку оно, по данным WSJ, улучшает позиции США, если Трамп решит присоединиться к израильским атакам на Иран.

К слову, ранее сообщали, что Дональд Трамп высказал мнение, что Иран "был в нескольких неделях от получения ядерного оружия". По его словам, "весь мир взорвется", если Иран сможет его создать.