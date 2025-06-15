Израиль не исключает сценария, где может ликвидировать верховного лидера Ирана Хаменеи, – WSJ

Израиль не исключает возможность физического устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Это может быть одним из вариантов противодействия ядерной угрозе со стороны Тегерана.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как Израиль рассматривает вариант устранения Хаменеи

Израильский чиновник отметил, что ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи "не является табу". Собеседник заявил, что Израиль не исключает никаких потенциальных целей для уничтожения ядерной программы, в частности Хаменеи.

Комментарии чиновника стали дополнительным свидетельством того, что нападения Израиля на Иран направлены не только на его ядерную программу, но и на политическое и военное ослабление режима. Чиновник сказал, что в ближайшие часы запланированы более значительные удары.

По словам израильского источника, обстрелы Ирана закончится только тогда, когда страна добровольно ликвидирует свою ядерную программу, или когда Израиль сделает невозможным ее восстановление Тегераном.

Кроме того, политический обозреватель Channel 12 Амит Сегал со ссылкой на собственный источник в израильском правительстве также отметил, что Израиль не исключает возможности устранения Али Хаменеи, но это зависит от многих факторов.

К слову, 13 июня израильская армия могла атаковать одну из резиденций могла атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. После этого на месте образовался столб дыма.