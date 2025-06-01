Иран запустил новую волну ракет по Израилю: под ударом могла оказаться больница, есть пострадавшие

Утром 19 июня Иран направил новый залп ракет на Израиль. Под ударом, в частности, оказалось медицинское учреждение в Беэр-Шеве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times of Israel.

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Что известно о новой атаке Ирана на Израиль

Так, во время утренней атаки пострадали центральная и южная части Израиля. Есть раненые, предварительно ракеты попали в 4 городах: Беэр-Шева, Тель-Авив, Рамат-Ган и Холон, нанеся значительные разрушения.

В частности, удар пришелся по больнице Сорока в Беэр-Шеве. Фотографии и видео с места подтверждают повреждения медицинского учреждения. Больница просит людей не приходить на лечение.

Ситуация в больнице Сорока после атаки Ирана / фото Times of Israel

СМИ сообщают, что в результате попадания ракеты в больницу пострадали несколько десятков человек. Через более чем час после атаки над медучреждением все еще виднеется черный дым.

Заявлено, как момент попадания ракеты в больницу Сорока: смотрите видео

Также фиксируют прилеты в Тель-Авиве. Как сообщает местный телеканал 12, ракета упала на здание в центре города.

Последствия атаки на Тель-Авив: смотрите видео

В Холоне в результате падения иранской баллистической ракеты ранены 16 человек, трое из них – в тяжелом состоянии.

Последствия падения ракеты в Холоне / фото Times of Israel

В Рамат-Гане около 20 человек получили легкие ранения в результате ракетного удара.