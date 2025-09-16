Израиль начал наземное наступление, чтобы оккупировать город Газа, – Axios
- Израиль 15 сентября начал наземное наступление на Газу для ликвидации ХАМАС и оккупации города.
- Армия Израиля призвала около миллиона жителей покинуть город, а Вашингтон поддержал вторжение, призвав завершить его быстро.
Израиль 15 сентября начал наземное наступление на Газу, чтобы вытеснить ХАМАС. Накануне авиация нанесла удары по городу.
Наземная операция началась вскоре после встречи премьера Израиля Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.
Израиль начал наступление на Газу: что известно?
Как пишет издание, в понедельник, 15 сентября, израильская армия начала наземную операцию в городе Газа. По словам правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, целью наступления является "ликвидация ХАМАС и оккупация города".
На днях авиация Израиля значительно усилила удары по городу. Десятки многоэтажек были уничтожены, поскольку считают, что их использовали в военных целях.
В то же время армия обороны Израиля призвала около миллиона жителей покинуть город и отправиться на юг в так называемые гуманитарные районы.
Несмотря на решимость правительства, руководители армии и спецслужб Израиля предостерегали от наземного наступления. Они предупреждали об угрозе жизни израильских заложников, большие потери среди военных и риск не справиться с ХАМАС.
По сообщению Axios, Вашингтон поддержал решение о вторжении, но призвал провести его быстро и завершить в кратчайшие сроки.
Удары Израиля по ХАМАС: последние новости
9 сентября Израиль ударил по руководству ХАМАС в столице Катара. Там могли погибнуть высокопоставленные члены движения. Вероятной жертвой также стал главный переговорщик Халиль аль-Хайя.
В МИД Катара осудили атаку. Ее назвали как акт государственного терроризма. Также создали юридическую группу для правового ответа.
Кроме того, Дональд Трамп знал об ударе, но выразил обеспокоенность и заверил, что подобное больше не случится.