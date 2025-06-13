Израиль на решающем этапе своей истории, – Нетаньяху об ударе по ядерным объектам Ирана

Израиль атаковал Иран ночью 13 июня. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху официально заявил в видеообращении цель этого действия.

The Times of Israel пересказал слова главы правительства. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология событий Израиль нанес удар по Ирану: что известно на данный момент

Как прокомментировал Нетаньяху атаку Израиля на Иран

Израиль находится на "решающем этапе" своей истории, заявил в специальном обращении к нации глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, военные пилоты атаковали большое количество целей по всему Ирану. Цель операции – "нанести удар по ядерной инфраструктуре Ирана, заводам по производству баллистических ракет Ирана и военному потенциалу Ирана".

При этом сейчас состоялся только первый этап, а в целом операция будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

При этом премьер-министр предупредил граждан, что Иран имеет значительные возможности нанести вред Израилю, но страна к этому готовилась.

Заметим, все началось в 3 ночи 13 июня – в Израиле ввели особое чрезвычайное положение, а из Тегерана поступили первые сообщения о взрывах.