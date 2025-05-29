Израиль подписал соглашение о прекращении огня в Газе, – Белый дом

В США 29 мая сообщили, что спецпосланник Стив Виткофф представил ХАМАС предложение о прекращении огня. Там говорят, что Израиль поддержал и одобрил его еще раньше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

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Израиль принял предложение, а ХАМАС еще рассматривает его

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что переговоры о войне между ХАМАС и Израилем продолжаются.

"Израиль подписал это предложение до того, как оно было отправлено ХАМАСу. Я также могу подтвердить, что дискуссии продолжаются, и мы надеемся, что прекращение огня в Газе состоится, чтобы мы могли вернуть всех заложников домой", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Премьер Нетаньяху подтвердил, что Израиль принял новый план Виткоффа. ХАМАС также уже изучает предложение.

Между тем в Al Arabiya заявили о достижении временного перемирия, которое якобы продлится 60 дней и что президент США Дональд Трамп объявит о нем 29 мая. Однако, израильский чиновник сказал газете The Times of Israel, что это сообщение является ложным.

В издании, ссылаясь на источники, также добавили, что ХАМАС, вероятно, примет предложение по соглашению о заложниках от Виткоффа, но все же там недовольны этим документом и дадут ряд оговорок.

"ХАМАС хочет добавить к предложению пункт, который потребует от израильских войск отступить туда, где они были размещены в конце предыдущего перемирия в марте, а также пункт, который предусматривает, что помощь будет распределена в соответствии с международными гуманитарными стандартами, сообщают два источника", – пишет издание.