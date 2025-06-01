Израиль начал масштабные обстрелы иранского порта Бендер-Аббас и Тегерана

В сети ходят видео израильского обстрела порта Бендер-Аббас в Иране и его столицы Тегерана. В небе видны вспышки от работы ПВО.

Вероятно, под ударом газовая инфраструктура Ирана. Об этом сообщает 24 Канал.

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Израиль начал масштабный обстрел Ирана

В соцсетях распространяются видео со взрывами и вспышками в иранском портовом городе Бендер-Аббас и в столице Тегеране.

Мы наносим удар по Ирану прямо сейчас,

– заявили в ЦАХАЛ.

Иранское ПВО работает в Тегеране, Бендер-Аббасе, Исфахане и других районах.

Как сообщает Fox News, Израиль сегодня нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бендер-Аббаса.

По информации Financial Times, Израиль атакует иранский НПЗ South Pars Phase 14 – один из крупнейших в мире объектов по добыче природного газа.

Между тем на государственном телевидении Ирана сообщают, что в течение ближайших часов начнутся "мощные и разрушительные удары по Израилю".

Израиль обстреливает иранский порт Бендер-Аббас: смотрите видео

Израиль наносит удары по Ирану: смотрите видео

В Тегеране работает ПВО: смотрите видео