Израиль начал масштабные обстрелы иранского порта Бендер-Аббас и Тегерана
- Израиль нанес масштабные удары по иранскому порту Бендер-Аббас и Тегерану, вероятно, нацеливаясь на газовую инфраструктуру.
- Иранское ПВО активно работает, а иранское государственное телевидение сообщает о возможных ответных ударах по Израилю в ближайшее время.
- Израиль атаковал иранский НПЗ South Pars Phase 14, один из самых больших в мире объектов по добыче природного газа.
- Видео с места событий показывает взрывы и активность ПВО в иранских городах.
В сети ходят видео израильского обстрела порта Бендер-Аббас в Иране и его столицы Тегерана. В небе видны вспышки от работы ПВО.
Вероятно, под ударом газовая инфраструктура Ирана. Об этом сообщает 24 Канал.
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Израиль начал масштабный обстрел Ирана
В соцсетях распространяются видео со взрывами и вспышками в иранском портовом городе Бендер-Аббас и в столице Тегеране.
Мы наносим удар по Ирану прямо сейчас,
– заявили в ЦАХАЛ.
Иранское ПВО работает в Тегеране, Бендер-Аббасе, Исфахане и других районах.
Как сообщает Fox News, Израиль сегодня нанес удар по иранской газовой инфраструктуре вблизи Бендер-Аббаса.
По информации Financial Times, Израиль атакует иранский НПЗ South Pars Phase 14 – один из крупнейших в мире объектов по добыче природного газа.
Между тем на государственном телевидении Ирана сообщают, что в течение ближайших часов начнутся "мощные и разрушительные удары по Израилю".
Израиль обстреливает иранский порт Бендер-Аббас: смотрите видео
Израиль наносит удары по Ирану: смотрите видео
В Тегеране работает ПВО: смотрите видео