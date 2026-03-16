Израиль вошел в приграничье Ливана для наземной операции против "Хезболлы"

Войска Израиля 16 марта сообщили, что вошли в приграничные районы Ливана. Цель – наземная операция против "Хезболлы".

Об этом пишет ЦАХАЛ.

Что известно об операции в Ливане?

В заявлении израильской армии говорится о том, что войска начали ограниченные и целенаправленные наземные операции против ключевых опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана, чтобы укрепить передовую оборонительную линию.

Эти действия являются частью более широких оборонительных мероприятий, направленных на создание и укрепление передовой оборонительной позиции, что включает ликвидацию террористической инфраструктуры и уничтожение террористов, которые действуют в этом районе, с целью обеспечения дополнительного уровня безопасности для жителей севера Израиля,

– говорится в сообщении.

К операции привлечены войска 91-й дивизии Армии обороны Израиля.

До ввода войск в этот район Израиль нанес удары артиллерией и авиацией по многочисленным целям.

ЦАХАЛ заявил, что будет бороться против группировки "Хезболлы", которая присоединилась к боевым действиям и действует под спонсорством режима Ирана.

"Армия обороны Израиля не позволит причинить вред израильским гражданским лицам", – добавили в заявлении.

Обострение между Израилем и "Хезболлой"