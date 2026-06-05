Я не вижу смысла, – Путин о встрече с Зеленским

Владимир Путин все же ознакомился с письмом, которое прислал ему Владимир Зеленский. Российский диктатор заявил, что пока "не видит смысла" во встрече с президентом Украины.

Передает 24 Канал.

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Что говорит Путин о возможной встрече с Зеленскими?

Российский диктатор прокомментировал предложение Владимира Зеленского по поводу личной встречи. По словам Владимира Путина, он "не видит в ней смысла".

Он ответил, что Киеву нужно "остановить российское наступление", а Москве нужны "договоренности". Кроме того, по словам Путина, до встречи с украинским лидером должны быть "найдены решения по урегулированию войны".

Также диктатор заявил, что один из российских бизнесменов якобы посещал Киев и виделся с Зеленским, а затем передал просьбу о встрече.

К слову, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что если Зеленский хочет поговорить с Путиным, то он "может приехать в Москву в любой момент".

Впоследствии открытое письмо лидера Украины прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он сказал, что "было бы здорово", если бы Зеленский и Путин встретились вживую. Мол, Украина и Россия должны пойти на "определенные компромиссы", а он уверен, что стороны это сделают.